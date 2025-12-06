Der nächste Schritt in der Beziehung von Katy Perry und Justin Trudeau: Nachdem das ungewöhnliche Paar kürzlich gemeinsam einen Termin wahrgenommen hat, veröffentlicht sie innige Aufnahmen der beiden.
Die beiden scheinen seit geraumer Zeit mit der Aufmerksamkeit zu spielen. Katy Perry (41) und Justin Trudeau (53) wird seit Monaten nachgesagt, dass sie ein Paar sind. Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit dem früheren japanischen Premierminister Fumio Kishida (68) hat die US-Sängerin jetzt auch Aufnahmen bei Instagram veröffentlicht, die sie sehr vertraut mit dem ehemaligen kanadischen Premier zeigen.