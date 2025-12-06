Der nächste Schritt in der Beziehung von Katy Perry und Justin Trudeau: Nachdem das ungewöhnliche Paar kürzlich gemeinsam einen Termin wahrgenommen hat, veröffentlicht sie innige Aufnahmen der beiden.

Die beiden scheinen seit geraumer Zeit mit der Aufmerksamkeit zu spielen. Katy Perry (41) und Justin Trudeau (53) wird seit Monaten nachgesagt, dass sie ein Paar sind. Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit dem früheren japanischen Premierminister Fumio Kishida (68) hat die US-Sängerin jetzt auch Aufnahmen bei Instagram veröffentlicht, die sie sehr vertraut mit dem ehemaligen kanadischen Premier zeigen.

Perry macht die Beziehung der beiden damit nun auch "Instagram official". So nennen es US-Medien gerne, wenn Paare auf der Social-Media-Plattform ihre Liebe öffentlich machen. Auf einem Bild, das im japanischen Tokio entstanden ist, sind beide eng umschlungen zu sehen. Wange an Wange lächeln die Sängerin und Kanadas Ex-Premier in Richtung Kamera.

Trudeau und seine "Partnerin" Perry

Zuvor hatten Perry und Trudeau sich in Tokio mit Fumio Kishida und dessen Ehefrau Yuko (61) zum Mittagessen getroffen. Kishida teilte auf der Plattform X ein Foto vom ersten gemeinsamen Paar-Auftritt Perrys und Trudeaus auf dem politischen Parkett. Er bezeichnete sie dazu als "Partnerin" des Politikers. Trudeau reagierte öffentlich auf den Beitrag und bestätigte damit indirekt die Beziehung. Medienberichten zufolge wurden die beiden zudem beim Besuch eines Restaurants, das für Live-Sumo-Kämpfe bekannt ist, gesehen. Auch das scheint Perry mit einem von ihr veröffentlichten Video zu bestätigen.

Katy Perry und Justin Trudeau gelten als eines der wohl ungewöhnlichsten, berühmten Paare, die in diesem Jahr zueinander gefunden haben. Die beiden waren im Sommer bei einem Abendessen in Montreal gesehen worden. Seither gab es Gerüchte über eine Beziehung. Im Oktober folgte der erste offizielle Auftritt als Paar: Hand in Hand verließen sie das Crazy Horse Paris.

Kurz vor der ersten Sichtung mit Trudeau hatte die Sängerin sich von Hollywoodstar Orlando Bloom (48) getrennt. Bereits im Sommer 2023 hatten Trudeau und seine Ehefrau Sophie Grégoire (50) ihre Trennung nach gut 18 Jahren Ehe bekanntgemacht.