Gemeinsam in Last One Laughing : Michael Bully Herbig schwärmt von Tom Kaulitz

1 "LOL"-Gastgeber Michael Bully Herbig (r.) ist begeistert von Tom Kaulitz' Humor. Foto: [M] FRANK ZAURITZ / imago/PIC ONE

Tom und Bill Kaulitz sind bald im Halloween-Special von Michael Bully Herbigs Show "LOL: Last One Laughing" zu sehen. Mit ihrem Auftritt haben die Tokio-Hotel-Zwillinge den Entertainer überzeugt.











Michael Bully Herbig (54) zeigt sich begeistert von seiner Kandidaten-Auswahl für das Halloween-Special von "LOL: Last One Laughing". Unter anderem werden Bill und Tom Kaulitz (34) versuchen, in seiner Show möglichst lange nicht zu lachen. "Ich verrate euch was: So habt ihr die beiden noch nie gesehen", kündigt Herbig auf seinem Instagram-Account verheißungsvoll an.