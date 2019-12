Bandelt Sarah Lombardi mit Joti Polizoakis an?

1 Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice" Foto: imago images/Future Image

Sarah Lombardi und Joti Polizoakis gewannen vergangenes Jahr als Traumpaar die Sat.1-Show "Dancing on Ice". Schon damals gab es Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen den beiden. Nun kochen die Gerüchte erneut hoch.

Funkt es zwischen Popsängerin Sarah Lombardi (27) und Eiskunstläufer Joti Polizoakis (24) doch? Noch im September sagte die "Dancing on Ice"-Gewinnerin über ihren Tanzpartner zu "Bild": "Nein, wir sind wirklich gute Freunde. Joti und ich haben eine ganz besondere Verbindung. Ich würde mal sagen: Wir haben eine Bauernliebe! Unsretwegen muss sich keiner Sorgen machen."

Doch wie sich jetzt herausstellt, fliegen die beiden über Silvester gemeinsam mit Lombardis Sohn Alessio (4) in den Urlaub. Ihre Instagram-Story über den Trip garniert sie mit Anspielungen: "Ich liebe ihn einfach", steht beispielsweise in einem Slide, auf dem Polizoakis das Tischchen am Sitzplatz im Flugzeug putzt.

Diskussionen trotz Dementi

Allerdings geht der Satz weiter: "Wenn wir keine Blutsverwandten sind, dann weiß ich auch nicht." Klingt doch nicht nach Romantik? Vielleicht nicht - in der Gerüchteküche wird diese Geschichte aber weiterhin köcheln. Das sehen auch die User auf Instagram so, wo weiterhin fleißig über einen möglichen Beziehungsstatus der beiden spekuliert wird.