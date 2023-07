Konzerne ringen beim Start mit Mangel an Dosen

1 Am Tag Eins der Betriebsimpfung im Bosch-Forschungscampus waren die ersten Impflinge am Start. Foto: Bosch

Der Forschungscampus in Renningen macht seit Dienstag dem Kreisimpfzentrum Konkurrenz mit täglich 1400 möglichen Impfungen. Seit diesen Mittwoch gibt es den Impfschutz auch im Sindelfinger Mercedes-Benz-Werk. Begrenzte Menge an Impfdosen ist Handicap.









Kreis Böblingen - Im Sindelfinger Mercedes-Benz-Werk geht es an diesem Mittwoch mit dem Impfen los. Die Mitarbeiter konnten sich auf einer Online-Plattform für den kleinen Piks anmelden. „Das Angebot wurde sehr gut angenommen, das Interesse unserer Beschäftigten ist weiterhin sehr groß“, sagt ein Pressesprecher des Daimler-Konzerns. Mehr als 70 Werksärzte und 200 medizinischen Fachangestellte sind an allen deutschen Standorten der Daimler AG für die Impfkampagne im Einsatz. Bis zu 3000 Immunisierungen täglich seien deutschlandweit möglich, so der Konzern. Das Tempo der Immunisierung wird aber von der Menge des vorhandenen Impfstoffs bestimmt.