Gemeinsam beim Sundance Film Festival: Bestätigt Olivia Wilde hier ihre neue Liebe?

Ein Instagram-Foto vom Sundance Film Festival heizt die Gerüchteküche an: Olivia Wilde zeigt sich eng an einen Mann geschmiegt. US-Medien vermuten hinter dem Begleiter den Kunsthändler Caspar Jopling, der bis vor Kurzem mit der britischen Sängerin Ellie Goulding verheiratet war.
Olivia Wilde (41) hat offenbar einen neuen Mann an ihrer Seite - und der ist kein Unbekannter. Die Schauspielerin und Regisseurin soll laut dem US-Magazin "People" mit dem Kunsthändler Caspar Jopling zusammen sein. Die Beziehung scheint sich zu vertiefen: "Es sieht so aus, als würde es ernst werden", verriet ein Insider dem Magazin. "Er hat sie seiner Familie und seinen Freunden vorgestellt."