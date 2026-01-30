Gemeinsam beim Sundance Film Festival: Bestätigt Olivia Wilde hier ihre neue Liebe?

Ein Instagram-Foto vom Sundance Film Festival heizt die Gerüchteküche an: Olivia Wilde zeigt sich eng an einen Mann geschmiegt. US-Medien vermuten hinter dem Begleiter den Kunsthändler Caspar Jopling, der bis vor Kurzem mit der britischen Sängerin Ellie Goulding verheiratet war.

Olivia Wilde (41) hat offenbar einen neuen Mann an ihrer Seite - und der ist kein Unbekannter. Die Schauspielerin und Regisseurin soll laut dem US-Magazin "People" mit dem Kunsthändler Caspar Jopling zusammen sein. Die Beziehung scheint sich zu vertiefen: "Es sieht so aus, als würde es ernst werden", verriet ein Insider dem Magazin. "Er hat sie seiner Familie und seinen Freunden vorgestellt."

Jopling war bis vor Kurzem mit der britischen Sängerin Ellie Goulding (38) verheiratet. Das Paar gab sich 2019 das Jawort und hat einen gemeinsamen Sohn, Arthur, der 2021 zur Welt kam. Im Februar 2024 verkündeten die beiden ihre Trennung.

Die neue Romanze zwischen Wilde und dem Harvard-Absolventen nahm offenbar beim diesjährigen Sundance Film Festival Fahrt auf. Jopling begleitete die Schauspielerin dorthin, wo sie gleich zwei Filme präsentierte. Wilde postete auf Instagram mehrere Bilder von ihrem Festivalbesuch. Das zweitletzte Foto des Bilder-Karussells zeigt die New Yorkerin eng an einen mysteriösen Mann in schwarzem Hemd geschmiegt. Um wen es sich handelt, ist allein vom Bild kaum ersichtlich. US-amerikanische Medien sind sich jedoch sicher, dass es sich dabei um den Kunsthändler handelt.

Offiziell bestätigt hat bislang keiner der beiden die Beziehung. Olivia Wilde löste 2020 ihre Verlobung mit "Ted Lasso"-Hauptdarsteller Jason Sudeikis (50) auf, mit dem sie Sohn Otis (11) und Tochter Daisy (9) hat. Danach war sie mit dem Sänger Harry Styles (31) liiert.

Zwei neue Filme vorgestellt

Auf dem Sundance Film Festival stellte Wilde ihren neuen Film "The Invite" vor. Sie führte Regie und spielt auch selbst mit - an der Seite von Penélope Cruz (51), Seth Rogen (43) und Edward Norton (56). Die Komödie feierte am Samstagabend im Eccles Theatre Premiere, wo sie Standing Ovations vom Publikum erhielt. Es ist die dritte Regiearbeit Wildes nach "Booksmart" (2019) und "Don't Worry Darling" (2022).

Wilde hat außerdem eine der Hauptrollen in "I Want Your Sex", der am Freitag Premiere feierte. In dem Film verkörpert sie eine provokante Künstlerin, die eine aufgeladene und unkonventionelle Beziehung mit einem jüngeren Mann eingeht.