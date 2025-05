Gemeinsam bei einem Charity-Event: Liz Hurley bezaubert mit Sohn Damian in Düsseldorf

1 Elizabeth Hurley und ihr Sohn Damian bei einer Charity-Gala in Düsseldorf. Foto: ddp/Panama Pictures

Elizabeth Hurley und ihr Sohn Damian haben erneut einen strahlend schönen Auftritt in Deutschland absolviert. Das Mutter-Sohn-Duo zeigte sich gemeinsam bei einer Charity-Gala in Düsseldorf.











Zuletzt sorgte Elizabeth Hurley (59) mit ihrer neuen Liebe Billy Ray Cyrus (63) für Schlagzeilen: Am Donnerstagabend bezauberte die Schauspielerin jedoch in Begleitung ihres Sohnes in Düsseldorf. Zusammen mit Damian Hurley (23) war sie unter den zahlreichen Gästen bei der ersten Charity-Gala von Dr. med. Afschin Fatemis Umbrella Stiftung im Hotel The Wellem in der Stadt am Rhein.