Seit einigen Wochen gibt es Gerüchte, dass Channing Tatum (44) nach einer Trennung von Zoë Kravitz (36) eine neue Freundin haben soll - das laut Medienberichten 25-jährige Model Inka Williams. Tatum und Williams scheinen die Gerüchte nun zu bestätigen.

Ist sie die Neue an seiner Seite?

Mit ihr am Arm wurde der Schauspieler im Rahmen einer Pre-Oscar-Party in Los Angeles am Freitag fotografiert. Aufnahmen von dem Abend haben unter anderem die britischen Boulevardzeitungen "The Sun" und "Daily Mail" veröffentlicht. Bereits im Januar waren Tatum und Williams den Berichten zufolge erstmals zusammen in Santa Monica gesichtet worden. Seither hatte es zahlreiche Spekulationen über eine mögliche Liaison der beiden gegeben.

Im Oktober 2024 war hingegen erstmals berichtet worden, dass sich Tatum und Kravitz nach rund drei gemeinsamen Jahren getrennt haben sollen. Das US-Magazin "People" hatte unter Berufung auf mehrere Quellen geschrieben, dass die "The Batman"-Schauspielerin und der "Magic Mike"-Star ihre Verlobung gelöst haben sollen. Zuvor war Tatum von 2009 bis 2019 mit der Schauspielerin Jenna Dewan (44) verheiratet gewesen.

Kürzlich hatte Kravitz die Trennung in einem Interview mit der US-amerikanischen "Elle" indirekt bestätigt. Während der Dreharbeiten zu ihrem Regiedebüt "Blink Twice" hatte es 2022 zwischen den Schauspielern gefunkt. Als das Magazin sie jetzt fragte, ob sich die Trennung auf ihre Gefühle für den Film ausgewirkt habe, reagierte sie irritiert: "Überhaupt nicht. Ich liebe dieses Ding, das wir zusammen gemacht haben, und ich mag ihn sehr gern. Selbst wenn erwähnt wird, wie großartig seine Leistung ist, wird mir warm ums Herz, wenn ich das höre, und ich bin so glücklich, dass das alles passiert ist. Ich bin einfach so dankbar, dass wir diese Reise zusammen machen konnten."