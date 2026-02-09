Kim Kardashian und Lewis Hamilton wurden beim Super Bowl LX gemeinsam in einer VIP-Loge gesichtet. Schon seit Wochen brodelt die Gerüchteküche. Nach einem heimlichen Paris-Trip scheint das Star-Duo nun Fakten zu schaffen.

VIP-Loge, Millionen Zuschauer, beste Sendezeit - und mittendrin zwei Megastars, die offenbar genau wussten, was sie taten. Beim Super Bowl LX im Levi's Stadium in Santa Clara saßen Kim Kardashian (45) und Formel-1-Legende Lewis Hamilton (41) gemeinsam auf der Tribüne. Entspannt, vertraut, Seite an Seite. Wer sich so beim größten Sportereignis der Welt zeigt, will offenbar gemeinsam gesehen werden. War das ihr Liebes-Outing? Die NFL teilte sogar ein Video der beiden auf dem offiziellen Instagram-Account.

Ganz überraschend kam der gemeinsame Auftritt allerdings nicht. Schon seit Dezember 2025 verdichteten sich die Anzeichen. Auf der Silvesterparty von Schauspielerin Kate Hudson (46) im Luxus-Skiort Aspen sollen Kardashian und Hamilton auffallend eng beieinander gewesen sein. Fotos zeigten beide beim Verlassen der Feier - getrennt zwar, aber verdächtig zeitnah.

Das US-Portal "TMZ" veröffentlichte vergangene Woche dann Aufnahmen vor einem Pariser Hotel: Kardashian stieg aus einem schwarzen Mercedes und verschwand im Eingang. Sekunden später folgte Hamilton - gleicher Wagen, gleicher Weg. Das vermeintliche Paar sei zuvor mit einem Privatjet aus Großbritannien eingeflogen. Die britische "Sun" berichtete zudem von einem "intimen Wochenende" im exklusiven Estelle Manor in den Cotswolds. Romantische Dinner, private Spa-Momente - aus einer langjährigen Freundschaft soll offenbar mehr geworden sein.

Kardashian hatte sich eine Dating-Pause verordnet

Dabei hatte die Reality-TV-Ikone erst kürzlich betont, derzeit gar nicht auf Partnersuche zu sein. Im Podcast "Khloé in Wonder Land" ihrer Schwester erklärte Kardashian im Januar, sie habe sich im vergangenen Jahr bewusst aufs Muttersein konzentriert. "Meine Kinder brauchen mich", sagte sie. "Sie schlafen in meinem Bett. Ich hatte keine Zeit - und das ist okay so."

Für beide wäre es nicht die erste prominente Beziehung. Kardashian war bis 2022 mit Rapper Kanye West (47) verheiratet, mit dem sie vier Kinder hat. Danach machte eine Beziehung mit Comedian Pete Davidson (31) Schlagzeilen, außerdem wurde ihr eine Romanze mit NFL-Star Odell Beckham Jr. (33) nachgesagt. Hamilton war von 2007 bis 2015 in einer On-off-Beziehung mit Pussycat-Dolls-Sängerin Nicole Scherzinger (47). Auch mit Rihanna (37), Gigi Hadid (30) und Shakira (48) wurde der Ferrari-Pilot in der Vergangenheit in Verbindung gebracht.