Kim Kardashian und Lewis Hamilton wurden beim Super Bowl LX gemeinsam in einer VIP-Loge gesichtet. Schon seit Wochen brodelt die Gerüchteküche. Nach einem heimlichen Paris-Trip scheint das Star-Duo nun Fakten zu schaffen.
VIP-Loge, Millionen Zuschauer, beste Sendezeit - und mittendrin zwei Megastars, die offenbar genau wussten, was sie taten. Beim Super Bowl LX im Levi's Stadium in Santa Clara saßen Kim Kardashian (45) und Formel-1-Legende Lewis Hamilton (41) gemeinsam auf der Tribüne. Entspannt, vertraut, Seite an Seite. Wer sich so beim größten Sportereignis der Welt zeigt, will offenbar gemeinsam gesehen werden. War das ihr Liebes-Outing? Die NFL teilte sogar ein Video der beiden auf dem offiziellen Instagram-Account.