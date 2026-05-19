Erstmals seit Jahren standen Bella Hadid und ihre Mutter Yolanda gemeinsam auf dem roten Teppich - beim Chopard Miracle Gala Evening in Cannes. Ein Auftritt, der Erinnerungen weckt.
Bella Hadid (29) ist in diesen Tagen in Cannes kaum zu übersehen - doch am Montagabend hatte sie eine besonders elegante Begleitung dabei. Ihre Mutter Yolanda Hadid (62) kam mit ihrer Topmodel-Tochter zum Chopard Miracle Gala Evening beim Filmfestival. Ihr erster gemeinsamer roter Teppich seit Jahren wurde zum stilsicheren Mutter-Tochter-Moment.