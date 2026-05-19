Erstmals seit Jahren standen Bella Hadid und ihre Mutter Yolanda gemeinsam auf dem roten Teppich - beim Chopard Miracle Gala Evening in Cannes. Ein Auftritt, der Erinnerungen weckt.

Bella Hadid (29) ist in diesen Tagen in Cannes kaum zu übersehen - doch am Montagabend hatte sie eine besonders elegante Begleitung dabei. Ihre Mutter Yolanda Hadid (62) kam mit ihrer Topmodel-Tochter zum Chopard Miracle Gala Evening beim Filmfestival. Ihr erster gemeinsamer roter Teppich seit Jahren wurde zum stilsicheren Mutter-Tochter-Moment.

Yolanda trat dabei alles andere als unscheinbar auf: Sie erschien in einem bodenlangen und taillierten roten Hemdblusenkleid mit langen Ärmeln, Taschen und aufgestelltem Kragen. Dazu trug sie funkelnde silberne Halsketten und passende Ohrringe. Das Haar war straff zu einem tiefen Dutt gebunden, der Blick betont durch dunklen Eyeliner und zartes Rosé auf den Lippen.

Bella in historischer Haute Couture

Bella Hadid selbst trug ein goldenes Kleid aus dem Haute-Couture-Archiv von Elie Saab - genauer gesagt aus der Herbst-Winter-Kollektion 2004, versehen mit silbernen Stick-Applikationen und einer kleinen Schleppe. Silver Jewelry vervollständigte auch bei ihr das Ensemble: eine Kette und dezente Stecker-Ohrringe.

Mutter und Tochter zeigten sich eng umschlungen und innig vor den Fotografen, es gab sogar ein Küsschen.

Wie "People" berichtet, hatten die beiden ihren letzten gemeinsamen Auftritt auf einem roten Teppich im Oktober 2022. Damals besuchten Yolanda und Bella Hadid die 16. God's Love We Deliver Golden Heart Awards in New York. Yolanda kombinierte dort einen beigen Rollkragenbodysuit mit passendem Mantel, Heels und goldenen Creolen; Bella trug ein goldglänzendes Kleid aus Michael Kors' Frühjahrskollektion 2023 mit tiefen Ausschnitt und silbernem Schmuck.

Familie als Konstante

Yolanda Hadid wurde einem breiten Publikum durch die US-Sendung "The Real Housewives of Beverly Hills" bekannt. Neben Bella ist sie auch Mutter von Topmodel Gigi Hadid (31) und Anwar Hadid (26) - alle drei aus ihrer Ehe mit Immobilienentwickler Mohamed Hadid (77), von dem sie getrennt ist.