In diesen Vierteln wurde die AfD stärkste Kraft

1 Nur CDU, Grüne und AfD haben bei der Gemeinderatswahl in Stuttgart Wahlbezirke gewonnen. Foto: ZGS/Montage:Ruckaberle

Neben der CDU und den Grünen hat die AfD hat bei der Stuttgarter Gemeinderatswahl in zwölf Wahlbezirken die meisten Stimmen geholt. Sie sind über das ganze Stadtgebiet verteilt. Ist Ihr Viertel dabei?











Genau drei Parteien haben bei der Gemeinderatswahl am Sonntag in Stuttgart gewonnen: die CDU, die Grünen und die AfD. So jedenfalls ist die Gewinnerkarte der Stuttgarter Wahlbezirke eingefärbt. Ganze Stadtbezirke konnten die Rechtspopulisten nicht für sich einnehmen, für einzelne Nachbarschaften hat es aber gereicht.