Kommunalwahl in Stuttgart

1 So sehen Sieger aus – die Grünen bei der Bekanntgabe der Prognose im Rathaus mit Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Mitte). Foto: Leif Piechowski

Die Grünen obenauf, die CDU unten durch – auch bei der Gemeinderatswahl in Stuttgart bildet sich die Großwetterlage ab, kommentiert Lokalchef Jan Sellner.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Noch ist es nur eine Prognose, doch die hat es in sich: Die Grünen bewegen sich bei einer Gemeinderatswahl in der Landeshauptstadt deutlich über der 25-Prozent-Marke. Die CDU, bisher stärkste Kraft in Stuttgart, rutscht dramatisch ab – laut Prognose des Südwestrundfunks sogar unter 20!