Gemeinderatsbeschluss: So steht es um die Kinderbetreuung in Filderstadt

Der Gemeinderat Filderstadt hat die Kita-Bedarfsplanung abgesegnet. Wie viele Plätze wird es nach dem Sommer geben? Und wie ist die Betreuungsquote aktuell?
Viele Familien befinden sich derzeit im Urlaub, doch spätestens im Herbst geht es wieder los: das Ringen um die Betreuung der Kinder. Das Amt für Kinderbetreuung und Schulen in Filderstadt hat jüngst die Kita-Bedarfsplanung fürs kommende Kindergartenjahr vorgelegt. Enthalten sind darin 97 U3-Plätze in der Tagespflege (Vorjahr: 113), 280 U3-Krippenplätze (Vorjahr: 270), 29 Plätze in altersgemischten Gruppen für Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren (Vorjahr: 29), 1641 Ü3-Kindergartenplätze (Vorjahr: 1638) sowie 85 Plätze im Schülerhort für Sechs- bis Zehnjährige.