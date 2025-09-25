Gemeinderat verhandelt im Herbst: Protest vor Gemeinderatssitzung gegen Streichung der mobilen Jugendarbeit

Am Donnerstag versammeln sich Jugendliche und die linke Szene, um für den Erhalt der mobilen Jugendarbeit zu demonstrieren. Ein Wortbeitrag von OB Matthias Knecht ist nicht erwünscht.
Am Donnerstagnachmittag hielten sich bei anhaltendem Regen nur diejenigen länger draußen auf, die mussten – oder lautstark auf etwas aufmerksam machen wollten. Auf dem Rathausplatz vor dem Eingang des Kulturzentrums hatten sich etwas mehr als 30 Menschen mit Bannern und einem kleinen Pavillon versammelt. „MJA Unkürzbar“, rief die Gruppe immer wieder. Zwei Jugendliche sprachen gemeinsam in ein Mikrofon. „Du hast bei der Mobilen Jugendarbeit alles, was du brauchst, und das soll dir genommen werden“, sagten sie.