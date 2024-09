Gemeinderat Stuttgart: Wahl-Coup: Puls schnappt AfD einen Aufsichtsratssitz weg

1 Im Stuttgarter Rathaus geht es gleich in der ersten Gemeinderatssitzung rund: Die öko-soziale Mehrheit grenzt sich scharf gegenüber der neu formierten AfD-Fraktion ab. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Stadtrat Christoph Ozasek verhindert mit den Grünen, dass Thomas Rosspacher in das Kontrollgremium der Hafen GmbH einzieht.











Die von der Stuttgarter AfD-Fraktion penetrant als „schwächste Einheit im Gemeinderat“ bezeichnete, nur noch dreiköpfige Gruppe Puls hat den Rechtspopulisten gleich in der ersten Sitzung eine ebenso überraschende wie empfindliche Abstimmungsniederlage beigebracht: In Kooperation mit den Grünen gelang es Puls, den AfD-Stadtrat Thomas Rosspacher als Aufsichtsrat für die Hafen Stuttgart GmbH zu verhindern und dort stattdessen die eigene Vertreterin Ina Schumann (Die Partei) zu platzieren. Dabei ist die Vertretung im Kontrollgremium mit wenig Reputation verbunden. Bedeutender ist das politische Signal, das die öko-soziale Mehrheit mit dem erzielten Ergebnis bei dieser Verhältniswahl und mit der Ankündigung eines strikten Konfrontationskurses in den nächsten fünf Jahren gesetzt hat. Der Linke-Stadtrat Luigi Pantisano versetzte der AfD dann noch in der aufgeheizten Atmosphäre einen zweiten Nackenhieb mit dem mehrheitlich angenommenen Antrag auf die sofortige Beendigung der Debatte – gerade als der sichtlich angefasste Stadtrat Steffen Degler (AfD) zur Widerrede ansetzen wollte.