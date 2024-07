Gemeinderat Stuttgart konstituiert sich: Wahl von AfD-Vertreter in Aufsichtsräte blockiert

Wahl von AfD-Vertreter in Aufsichtsräte blockiert

1 Der neue Gemeinderat hat am Mittwoch seine Arbeit begonnen. Foto: LHS/Leif Piechowski

Die Stadtverwaltung muss klären, ob es Gründe gegen die Entsendung des AfD-Stadtrates Thomas Rosspacher in zwei Kontrollgremien gibt. Die Gruppierung Puls stellt die Gegenkandidaten.











3601 Tagesordnungspunkte, 124 Sitzungen mit einer Dauer von insgesamt 405 Stunden – das war das Pensum für die Mitglieder des Stuttgarter Verwaltungsausschusses in den vergangenen fünf Jahren. Den summarischen Ausblick auf ein zeitfressendes Ehrenamt skizzierte Verwaltungsbürgermeister Fabian Mayer (CDU). Dabei hatte er am Mittwoch die erste Sitzung des neu gewählten Gemeinderats im Blick. Dem alten Gremium dankte OB Frank Nopper (CDU) für den „respektvollen Umgang miteinander“. In der neuen Zusammensetzung könnte sich dieser Umgang wandeln.