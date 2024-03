1 Die Landeshauptstadt wird weitere derartige Heime für Flüchtlinge aufbauen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die CDU will eine Gesamtschau der Kosten, die nicht nur Unterbringung und Verpflegung umfasst. Eine Anfrage dazu hatte sie bereits am 19. Oktober 2023 gestellt.











Die Landeshauptstadt will bis Ende 2025 insgesamt 540 neue Unterkunftsplätze in Wohnmodulen an insgesamt fünf Standorten in der Stadt aufbauen, die Kosten dafür werden mit rund 40 Millionen Euro angegeben. Der Gemeinderat hat die neuen Plätze am Donnerstag bei 16 Gegenstimmen gebilligt, die Ablehnung kam von der AfD, der CDU und zwei Fraktionsmitgliedern der Freien Wähler.