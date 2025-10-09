Gemeinderat Stuttgart entscheidet: Stadt muss Silvesterfeier absagen

In der Stuttgarter City soll zum Jahreswechsel ein Böllerverbot gelten. Die Wiederauflage der Feier auf dem Schlossplatz hätte 952.000 Euro gekostet.
Seit dem Jahreswechsel 2019 auf 2020 bespielt die städtische Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart den Schlossplatz mit einem Bühnenprogramm, Gastroangebot und einer Lasershow, gleichzeitig galt zum Jahreswechsel ein Feuerwerksverbot. OB Frank Nopper (CDU) hat sich am Dienstag bei der Vorstellung seines Entwurfs für einen Sparhaushalt 2026/2027 für die Wiederauflage der von der Stadt bezuschussten Silvesterfeier ausgesprochen. Diese sei „nach Rücksprache mit der Polizei unter Sicherheitsaspekten sinnvoll und notwendig“, so Nopper. Doch der Gemeinderat folgt ihm nicht, die kurzlebige Feiertradition endet.