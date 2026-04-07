Gemeinderat setzt sich vorerst durch: Pippa Middleton hat Ärger mit Millionen-Anwesen

Pippa Middleton und ihr Mann James Matthews leben seit einigen Jahren auf einem Berkshire-Anwesen für 15 Millionen Pfund. Doch das Landleben hat seine Tücken: Ein gesperrter Wanderweg beschäftigt inzwischen den Gemeinderat - und die Anwohner kämpfen hartnäckig.
Pippa Middleton (42) und ihr Ehemann James Matthews (50) haben sich vor einigen Jahren den Traum vom Landleben erfüllt: Barton Court, ein klassizistisches Herrenhaus mit 32 Zimmern, 145 Acres Land und einem Schätzwert von 15 Millionen Pfund, ist seither ihr Zuhause in Berkshire. Dort wachsen die drei Kinder Arthur (7), Grace (5) und Rose (3) auf - mit Schwimmbad und Tennisplatz gleich um die Ecke. Doch das Idyll hat einen Haken: die unscheinbare Landstraße Mill Lane.