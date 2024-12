Gemeinderäte: Land will Weg für digitale Sitzungen freimachen

1 Während der Coronazeit wurden Sitzungen des Stuttgarter Gemeinderats bereits im Livestream übertragen. Aus Gründen des Infektionsschutzes wich der Gemeinderat wegen des in die Liederhalle aus. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In der Coronazeit konnten Gemeinderäte bereits digital tagen. In Zukunft soll das dauerhaft möglich sein. Was soll die neue Regelung bringen?











Abends kurz in den Livestream schalten, um im Gemeinderat die Entscheidung über die Sporthalle oder das Baugebiet mitzubekommen? Das könnte in Zukunft in Baden-Württemberg möglich sein. Das Kabinett hat am Dienstag einen Gesetzentwurf zur Änderung des Kommunalrechts auf den Weg gebracht. Darin ist dauerhaft vorgesehen, dass Stadt- und Gemeinderäte, aber auch Kreisräte, digital an Sitzungen kommunaler Gremien teilnehmen können. Damit wird auch die Möglichkeit für die Kommunen geschaffen, einen Livestream oder Videopodcasts anzubieten.