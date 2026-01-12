Gemeinden ohne schnelles Internet: „Das ist sehr unbefriedigend“ – Vier Orte warten vergeblich auf Glasfaserausbau

Ein Konsortium wollte mehrere Gemeinden im Kreis Ludwigsburg mit schnellem Internet versorgen. Bis heute wurden aber keine Anschlüsse verlegt. Was bleibt, ist das Prinzip Hoffnung.
Der Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg hat zuletzt jubiliert. Die Ziele für den Glasfaserausbau seien sogar übertroffen worden, hieß es in einer Meldung vom Dezember. Mehr als 60 Prozent der Haushalte im Landkreis seien mittlerweile ans ultraschnelle Netz angeschlossen. Die Zielmarke fürs Jahr 2025 hatte eigentlich bei 50 Prozent gelegen. Kein Wort wird in dem Bericht allerdings darüber verloren, dass es insbesondere in vier Kommunen im Landkreis in puncto Ausbau gewaltig knirscht: in Marbach-Rielingshausen, Erdmannhausen, Löchgau und Freudental.