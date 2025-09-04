Gemeindehaus Heumaden: 289 Quadratmeter, Spottpreis – warum kauft niemand diese Immobilie in Stuttgart?

Seit nahezu zehn Jahren will die evangelische Kirchengemeinde ein Gemeindehaus in Heumaden verkaufen – bislang ohne Erfolg. Das sind die Hintergründe.
289 Quadratmeter, zentrale Lage, lichtdurchfluteter Eingangsbereich, Parkplätze, Terrasse, große Küche, mehrere Toiletten: Die Anzeige auf einem Online-Immobilienportal klingt interessant. Zumal die Immobilie in Stuttgart nur 325.000 Euro kosten soll. Und doch steht das Gemeindehaus im Heumadener Gebiet Über der Straße seit nahezu zehn Jahren zum Verkauf – und verursacht hohe Kosten.