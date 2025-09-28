Gemeindefest Oberriexingen: Bürgermeister seilt sich aus 30 Metern Höhe ab

5 Ron Keller aus 30 Meter Höhe Foto: Essigfoto.de

Bei einem Gemeindefest der evangelischen Kirche denken viele an Festzelt, Kuchen, Stadtkapelle und Kinderprogramm. Oberriexingen erfüllte die Erwartungen, wartete aber mit einer Besonderheit auf. Die Pfarrerin Barbara Martin, der Vorsitzende der Bezirkssynode Albrecht Noller und Bürgermeister Ron Keller haben sich am Sonntag vom Turm der Georgskirche abseilen lassen – und allen Besuchern mithilfe der Bergwacht Unterland die Möglichkeit gegeben, es ihnen gleichzutun. Was vor einigen Jahren schon einmal stattfand, sollte auch dieses Jahr wieder den Fokus auf das Kirchgebäude richten. Damals von Pfarrer Ulrich Gratz dazu gedacht, auf die Sanierung aufmerksam zu machen, ist es dieses Mal der Innenraum, der umgestaltet wird. Dort sollen in Zukunft auch Veranstaltungen stattfinden können. Auch wenn in Oberriexingen noch unterschiedliche Altersgruppen in der Kirche aktiv seien, sagte Albrecht Noller, „kämpfen auch wir mit Kirchenaustritten“. Dem müsse man sich stellen.