Gemeinde Wutach: Nach Kritik von Aufsichtsbehörde – Bürgermeister erklärt sich

Das Wutacher Rathaus ist seit kurzem führungslos. Nun nimmt der Amtsinhaber Stellung zu den Vorwürfen von Landratsamt und Gemeinderat.
Der Bürgermeister der südbadischen 1.200-Einwohner- Gemeinde Wutach hat Kritik des Landratsamts Waldshut und des Gemeinderats an seinem Verhalten zurückgewiesen. So sei er etwa zu einem Übergabetermin vor einer Elternzeit nicht erschienen, weil er „wegen Krankheit arbeitsunfähig krankgeschrieben war“, teilte Alexander Pfliegensdörfer der Deutschen Presse-Agentur mit.