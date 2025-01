Zinßer Mühle in Hochdorf: Schock nach der Flut – „Zwei Tage nach dem Hochwasser kündigte uns unsere Versicherung“

Neueröffnung in Esslingen Die Nachfrage nach Schuheinlagen und Co. wächst

Jochen Greiner und Sascha Gieseke haben in der Küferstraße in Esslingen „Orthosteps“ eröffnet. Dabei setzen sie auf ein modernes Erscheinungsbild und Fachwissen. Obwohl es bei weitem nicht der erste orthopädische Fachbetrieb in der Stadt ist, läuft das Geschäft. Denn die Nachfrage nach Schuheinlagen und Co. wächst.