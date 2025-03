1 Straßenmusik hat in Ludwigsburg Tradition – so veranstaltet das Blühende Barock regelmäßig ein Festival. Foto: Archiv (Simon Granville)

Straßenmusik sollte erstmals das Ludwigsburger Frühlingsfest Märzklopfen bereichern. Die für Musikrechte zuständige Gema durchkreuzt jedoch die Pläne.











Das Märzklopfen in Ludwigsburg wird am Sonntag ohne Straßenmusik stattfinden. Das teilt City-Manager Markus Fischer vom Verein Ludwigsburger Innenstadt (Luis) mit. Der Grund liege in einem eigenmächtigen Vorgehen der Gema, die für die Musikrechte von Künstlern zuständig ist und laut Fischer die Gebühren für das Event um das 50-Fache erhöht habe.