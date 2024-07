Gelsenkirchen: Hollywoodstar besucht Konzert von Taylor Swift

1 Taylor Swift ist in Gelsenkirchen aufgetreten. Foto: imago images/ANP/ Robin van Lonkhuijsen

Zahlreiche Superstars haben bereits eines der Konzerte von Taylor Swift in den vergangenen Wochen besucht. Nun kam ein Hollywoodstar auch nach Deutschland, um mit der Sängerin zu feiern.











Hollywoodstar Anne Hathaway (41) hat offenbar bei Taylor Swifts (34) jüngstem "Eras Tour"-Konzert in Deutschland vorbeigeschaut. Die 41-jährige Schauspielerin wurde von einem Fan gefilmt, wie sie bei der dritten und letzten Show des Popstars in Gelsenkirchen in einem abgetrennten Bereich zu einigen der Songs tanzte. Die Konzertbesucherin, die ihre Videos auf X teilte, zeigt Anne Hathaway, wie sie sich etwa zu Swifts Hits "Shake It Off" und "Blank Space" bewegt.