1 Für den 44-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

In Gelsenkirchen ist ein Mann auf offener Straße getötet worden. Der 44-Jährige erlitt im Stadtteil Schalke mehrere Messerstiche. Er starb in einem Krankenhaus.











Link kopiert



In Gelsenkirchen ist am Mittwochabend ein Mann auf offener Straße getötet worden. Der 44-Jährige erlitt im Stadtteil Schalke mehrere Messerstiche, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er starb noch in der Nacht in einem Krankenhaus.