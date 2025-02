Der überraschende Tod von Michelle Trachtenberg (1985 - 2025) im Alter von nur 39 Jahren berührt viele Menschen. Auch Prinzessin Eugenie (34), die gut mit dem "Buffy - Im Bann der Dämonen"- und "Gossip Girl"-Star befreundet war, teilt zum Abschied in den sozialen Medien emotionale Worte.

"Auf Wiedersehen, besondere Freundin", schreibt die Tochter von Prinz Andrew (65) und Sarah Ferguson (65) in ihren Instagram-Storys. Dazu teilt sie ein altes Foto von sich mit Trachtenberg. "Du wirst so geliebt und vermisst." Sie bedanke sich für die vielen schönen Erinnerungen - das Lachen und den Spaß, den sie gemeinsam hatten. Die Schauspielerin sei "rücksichtsvoll und großzügig und soooo lustig" gewesen. Eugenie denke an die verstorbene Freundin, "an deinen so hellen Geist und deine Freude, die du so vielen gebracht hast".

Prinzessin Eugenie war für Michelle Trachtenberg "eine erstaunliche Person"

2013 lernten die beiden sich laut Medienberichten kennen. All die Jahre blieben sie anscheinend in Kontakt. Das Bild aus Eugenies Story ist offenbar dasselbe wie das aus einem Instagram-Beitrag, den Trachtenberg im Dezember 2020 veröffentlicht hatte. Kopf an Kopf lächeln die beiden in die Kamera. "Eine Widmung an eine erstaunliche Person", schrieb sie damals dazu. "Ich habe diesen wundervollen Menschen kennengelernt. Vor Jahren in New York. Eugenie ist eine der liebsten, nettesten und aufrichtigsten Freundinnen, die ich je in meinem Leben hatte."

Am 26. Februar wurde bekannt, dass Michelle Trachtenberg im Alter von 39 Jahren verstorben ist. Die Schauspielerin habe sich laut zahlreicher Berichte in den vergangenen Monaten angeblich einer Lebertransplantation unterzogen. Daher wurde gemutmaßt, dass es diesbezüglich zu Komplikationen gekommen sein könnte. Die Gerichtsmedizin sollte die genaue Todesursache feststellen, die Angehörigen hätten jedoch eine Obduktion abgelehnt, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Da keine Obduktion und nur eine äußerliche Untersuchung durchgeführt wurde, werde die Todesursache als "unbestimmt" eingestuft.