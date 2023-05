Hin und wieder eine Kippe – ist das wirklich so schädlich?

1 Insgesamt sind im Tabakrauch mehr als 5300 verschiedene Stoffe enthalten. Darunter sind rund 250 giftige und 90 krebserregende oder möglicherweise krebserregende Substanzen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Rauchen schadet der Gesundheit – schon klar. Aber ist es denn wirklich so schlimm, wenn man nur bei besonderen Gelegenheiten zur Zigarette greift? So lautet die Antwort von Experten aus Heidelberg.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die berühmte Kippe danach. Oder wenigstens die, zu der man in Erinnerungen an längst vergangene Nächte schwelgen kann. Gern mit Alkohol und noch besser mit ein paar Freunden. „Nein, ich rauche eigentlich schon längst nicht mehr, aber hin und wieder...“ – so lauten die Erklärungsversuche, mit denen Gelegenheitsraucher ihre Lust auf eine Zigarette begründen. Und: „Einmal ist schließlich keinmal.“