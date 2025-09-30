Geldverschwendung in Stuttgart: 15 000 Euro für nichts – den Pocket Park in Stuttgart bekam nie einer zu sehen

In seinem Schwarzbuch schmäht der Bund der Steuerzahler den Pocket Park in Stuttgart. Das Pärkchen gab es zwar ein paar Wochen, allerdings durfte es niemand je betreten.
Theoretisch ist der misslungene Pocket Park auf einem Parkdeck in Stuttgart Schnee von gestern. Praktisch kommt das Thema, das der Stadt nicht gerade Ruhm eingebracht hat, nun allerdings noch einmal aus der Versenkung zurück. Der Grund: Der Bund der Steuerzahler hebt das Projekt, aus dem nie wirklich etwas wurde, jetzt in seinem Schwarzbuch negativ hervor.