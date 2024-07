Geldtransport in Backnang: Polizei nimmt Verdächtige nach Raubüberfall fest

1 Die Polizei hat Verdächtige in Backnang festgenommen. Foto: imago//Deutzmann

Nach einem gescheiterten Raubüberfall eines Trios auf einen Geldtransporter am Mittwoch in der Backnanger Industriestraße hat die Polizei die Tatverdächtigen ermittelt. Zwei davon sind in Haft.











Die Polizei vermeldet einen Fahndungserfolg nach dem Überfall beim Kaufland-Supermarkt an der Industriestraße in Backnang. Dort war am Mittwoch gegen 10.20 Uhr ein Überfall verübt worden. Dabei sollen zwei Männer den Mitarbeiter eines Geldtransportes angegriffen haben, um mutmaßlich an den mitgeführten Geldkoffer zu gelangen. Das Opfer war zum Tatzeitpunkt zu Fuß zum Geldtransporter unterwegs und konnte sich gegen die beiden Angreifer wehren, bei dem die Täter auch Pfefferspray einsetzten.