1 19 Geldautomaten der BW-Bank sind abgeklebt worden. Jetzt gibt es die erste Verurteilung. Foto: Extinction Rebellion Stuttgart

Es war eine Klima-Klebeaktion der anderen Art: Die Gruppe Extinction Rebellion Stuttgart hat zum Weltspartag im Herbst 2021 mindestens 19 Geldautomaten der BW-Bank lahmgelegt. Jetzt kam es zum ersten Prozess.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kunden der BW-Bank in Stuttgart erlebten zum Weltspartag 2021 eine besondere Überraschung: An jenem 29. Oktober waren viele Geldautomaten des Instituts außer Gefecht. Die Gruppe Extinction Rebellion Stuttgart hatte in der Nacht auf 19 Automaten Aufkleber hinterlassen, die Displays und Tastaturen bedeckten – unter anderem auf der Königstraße.