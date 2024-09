Geldschrank to go in Herrenberg-Gültstein: Einbrecher stehlen Tresor aus McDonald’s

Geldschrank to go in Herrenberg-Gültstein

1 Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Fast-Food-Restaurant in Herrenberg-Gültstein. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Thomas Bischof

Bei einem Einbruch in McDonald’s-Restaurant in Herrenberg-Gültstein hatten die Täter es offenbar auf einen Geldschrank abgesehen.











Link kopiert



Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in ein McDonald’s-Restaurant in Herrenberg-Gültstein (Kreis Böblingen) eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Unbekannten ein Fenster ein und gelangten so in der Zeit zwischen 3.30 und 5 Uhr ins Gebäudeinnere. Dort durchsuchten sie alle Räume und fanden dabei einen etwa 1,60 Meter großen Tresor. Vermutlich mit einem Hubwagen transportierten die Einbrecher den Geldschrank in den Drive-in-Bereich des Restaurants, wuchteten ihn von dort über eine Grünfläche und durch einen Straßengraben bis an den Rand der Tübinger Straße (B 295). Vermutlich luden sie den Tresor dort in ein Fahrzeug und fuhren damit davon.