Geldpolitik: Kurz vor EZB-Entscheid: Inflation in der Eurozone flaut ab

Kurz vor EZB-Entscheid: Inflation in der Eurozone flaut ab

1 Die EZB kommt ihrem Inflationsziel näher (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Die Inflation geht nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Eurozone insgesamt zurück. Das gibt der Europäischen Zentralbank Spielraum für erneute Zinssenkungen. Geht die Serie weiter?











Luxemburg/Frankfurt - Kurz vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank schwächt sich die Inflation in der Eurozone ab. Die Teuerungsrate ging im März auf 2,2 Prozent zurück nach 2,3 Prozent im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Es ist schon der zweite Rückgang der Teuerung in Folge.