Geldpolitik: Chinas Zentralbank will Wirtschaft mit Zinssenkung stärken

1 Die Konjunkturmaßnahmen sehen auch eine Zinssenkung für bestehende Wohnbaudarlehen vor. (Archivbild) Foto: Johannes Neudecker/dpa

Chinas Wirtschaft schwächelt seit der Corona-Pandemie. Bisherige Versuche, den Motor wieder in Gang zu bekommen, zeigten nicht die erhoffte Wirkung. Nun greift Peking zu weitreichenderen Mitteln.











Link kopiert



Peking - Chinas Zentralbank hat wegen der schwächelnden Wirtschaft in der Volksrepublik weitreichende Konjunkturmaßnahmen angekündigt. Dadurch sollen die Zinsen auf bestehende Immobilienkredite sinken, wie der Gouverneur der Behörde, Pan Gongsheng, in Peking sagte. Zudem soll bei einem zweiten Wohnbau-Darlehen die Quote für die Mindestanzahlung von 25 Prozent auf 15 Prozent sinken.