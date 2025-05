Geldmangel in der Volleyball-Bundesliga: Nicht überall können Profis am Werk sein

Nicht überall können Profis am Werk sein

Geldmangel in der Volleyball-Bundesliga

1 Die Volleyballerinnen aus Stuttgart und Flacht treffen in der nächsten Saison in der Bundesliga aufeinander. Foto: Baumann

Gleich drei mutige Vereine wagen den Sprung in die Frauen-Bundesliga – mit vergleichsweise geringen Etats. Auch Allianz Stuttgart befürchtet, dass darunter die Qualität leiden könnte.











Volleyball kennt keine Atempause. Schon kurz nach den Finalduellen in den diversen Ligen standen die erste Länderspiele an, Pia Kästner und Antonia Stautz von Allianz MTV Stuttgart zum Beispiel sind mit dem deutschen Nationalteam unterwegs. Gut, dass wenigstens die Funktionäre ein bisschen durchschnaufen können – manche sogar in doppeltem Sinne.