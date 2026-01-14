Geldmangel bei Großprojekten: Oper, Konzertforum, Schleyerhalle – helfen Superreiche Stuttgart aus der Klemme?

Stuttgart geht finanziell am Stock. Auch für Großprojekte wie die Opernsanierung fehlt Geld. Andernorts springen Spender ein. Die Stadt startet erste Bemühungen.
Hamburg und Stuttgart pflegen seit längerem gute Beziehungen. Sei es der Fischmarkt in Stuttgart oder früher das Weindorf in Hamburg, seien es ähnliche städtebauliche Großprojekte wie die Hafencity oder die Stuttgart-21-Flächen. Auch in Sachen Oper sieht man in beiden Städten großen Handlungsbedarf. In diesem Punkt allerdings gibt es einen großen Unterschied, der dazu führen dürfte, dass man vom Neckar aus neidisch gen Elbe blickt.