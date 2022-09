1 Immer mehr Filialen der BW-Bank werden geschlossen oder in SB-Service-Center umgebaut. Foto: /Mathias Kuhn

Die Landtagsabgeordnete Katrin Steinhülb-Joos unterstützt die Forderung des Stadtseniorenrats nach einem Bankbus in Rohracker und Luginsland. Die BW-Bank hat in den Stadtteilen ihre Filialen aufgegeben.















Die Antworten der Landesregierung auf ihre Anfrage treiben die Landtagsabgeordnete Katrin Steinhülb-Joos um. Die BW-Bank bietet demnach momentan nur noch 86 Standorte in Stuttgart an. Im April 2021 waren es noch 97. Besonders die personenbesetzten Standorte wurden um neun auf jetzt 24 drastisch reduziert. Die Landtagsabgeordnete sieht den zunehmenden Abbau von Filialen und SB-Service-Centern der BW-Bank kritisch.

BW-Bank hat Sparkassenfunktion

„Die BW-Bank hat in Stuttgart die Sparkassenfunktion inne, aus der ein klarer Versorgungsauftrag hervorgeht.“ Für eine bedarfsgerechte Nahversorgung gelte Fußläufigkeit, das heißt, Anlaufstellen sollten nicht weiter als 1000 Meter Luftlinie von den Anwohnern entfernt sein. „Das ist schon jetzt in einigen Stadtteilen nicht mehr der Fall, zum Beispiel Luginsland und Rohracker. Ältere Menschen, die mit Online-Banking nicht vertraut und in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, bleiben so auf der Strecke“, sagt Katrin Steinhülb-Joos. Auch Werner Feinauer, der stellvertretende Vorsitzende des Stadtseniorenrats, bemängelt die Versorgungslage. Er verweist auf einem Wettbewerber, der seine Kunden mit einer mobilen Geschäftsstelle, dem sogenannten Zaster-Laster, in Rohracker versorgt. Das Angebot eines rollenden Geldautomaten sieht auch Katrin Steinhülb-Joos als mögliche Lösung an.