Geldgier regiert: Jackie Chan äußert harsche Kritik an Hollywood

Jackie Chan rechnet mit den großen Hollywood-Studios ab. Beim Filmfestival in Locarno kritisierte der Actionstar deren Fokus auf Profit über Kunst. Außerdem verriet er, welche zwei Regisseure in ganz Asien wirklich alles können - und warum er einer davon ist.
Jackie Chan (71) lässt kein gutes Haar an der aktuellen Hollywood-Maschinerie. Beim Filmfestival in Locarno, wo der Actionstar den Pardo alla Carriera für sein Lebenswerk erhielt, übte er scharfe Kritik an den großen Studios. "Ich denke, die alten Filme sind besser als die heutigen", erklärte Chan vor dem Publikum, wie "Deadline" zitiert.