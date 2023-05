1 Ein paar Tipps können Bankkunden beherzigen, um das Risiko zu minimieren. Foto: dpa//Andrea Warnecke

Einem Mann aus Stuttgart-Degerloch ist passiert, was er nie für möglich gehalten hätte. Während er Geld abgehoben hat, ist seine Bankkarte verschwunden. Eine Masche, die sich gerade offenbar ausbreitet.









Degerloch/Filder - Er hätte nie gedacht, dass ihm das passieren würde. Aber egal wie er es dreht und wendet: Er hatte kaum eine Chance gegen die Betrüger. Am vergangenen Samstag sei er in die Volksbankfiliale an der Epplestraße in Stuttgart-Degerloch gegangen, um Geld zu ziehen, sagt der 77-Jährige. Als er fertig war, war seine Bankkarte weg.