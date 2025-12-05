Geld vom Bund für die Region: Porsche-Dorf Weissach nimmt Extra-Millionen vom Bund gerne mit

Berliner Gelder fließen auch in die Region. Doch helfen die Beträge in den einzelnen Kommunen auch wirklich? Spannende Einblicke in Städte und Gemeinden rund um Leonberg.
Für Michael Makurath ist es noch nicht einmal der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Dabei sieht der Anteil, den seine Stadt aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur erhält, auf den ersten Blick gar nicht schlecht aus: Ditzingen kann mit gut 12 Millionen Euro rechnen. Doch in der großen Kreisstadt mit 22 700 Einwohnern fehlt das Geld an allen Ecken und Enden, sodass sich der Oberbürgermeister über die Gabe aus Berlin nicht unbeschwert freuen kann.