1 Die meisten Täter verschaffen sich Zugang über gekippte Fenster oder Terrassentüren. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Seit Anfang November nehmen Einbrüche in der Landeshauptstadt spürbar zu. In den vergangenen Tagen sind Wohnungen und ein Bürogebäude zu Zielen der Täter geworden.















Seit Anfang des Monats häufen sich Einbrüche in Stuttgart auffällig. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Banden unterwegs sind. Die haben auch übers Wochenende mehrfach zugeschlagen – erneut mit einem gewissen Schwerpunkt rund um Bad Cannstatt und entlang des Neckars. Dabei stiegen die Täter in fünf Wohnungen und ein Bürogebäude ein.

Am Hesserweg in Bad Cannstatt gelangten die Täter am Samstag zwischen 15 und 18.30 Uhr über ein gekipptes Badezimmerfenster in eine Wohnung. Geld fanden sie dort zwar keines, dafür flüchteten sie mit zwei Jacken im Wert von mehreren Hundert Euro. Größer war die Beute tags zuvor an der Suttnerstraße in Freiberg. Auch dort öffneten Unbekannte zwischen 17 und 21.40 Uhr ein gekipptes Fenster, stiegen hinein und durchsuchten mehrere Zimmer. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

Bei vier anderen Einbrüchen ist bisher noch unklar, ob etwas gestohlen wurde. Am Brandenkopfweg in Kaltental warfen die Täter am Freitag tagsüber mit einem Stein die Terrassentür ein, durchsuchten die Räume und flüchteten. An der Straße Im Wiesert in Stammheim hebelten Einbrecher am Freitag zwischen 13.30 und 19.15 Uhr eine Terrassentür auf. An der Seeadlerstraße in Neugereut nutzten sie zwischen Freitag, 11.30 Uhr, und Samstag, 10.45 Uhr, ein Balkonfenster. Und in der Nacht zu Samstag wurde an einem Bürogebäude in der Wangener Inselstraße die Haupteingangstür aufgebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Telefonnummer 07 11 / 89 90 - 57 78.