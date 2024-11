„Geld ist Klasse“ im Theater Rampe: Abrechnung mit der Vollkatastrophe Kapitalismus

1 Marlene Engelhorn und Volker Lösch in „Geld ist Klasse“ Foto: Christian Knieps

Die Millionenerbin Marlene Engelhorn und der Regisseur Volker Lösch waren im Theater Rampe mit „Geld ist Klasse“ zu Gast. Der Abend bricht ein Tabu und konfrontiert die Zuschauer mit einer klaren Aufforderung.











In Hamburg ließ Volker Lösch einst auf der Bühne des Deutschen Schauspielhauses die Namen der reichsten Bürger der Hansestadt verlesen. Seine Inszenierung „Marat, was ist aus unserer Revolution geworden?“ sorgte für einen Skandal. 16 Jahre später hat Lösch das nicht mehr nötig. Wenn er am Freitagabend beim Gastspiel im Theater Rampe von einer Hoffnung spricht, die es trotz allem gibt, dann steht sie gewissermaßen neben ihm: Marlene Engelhorn, dissidente Millionenerbin aus Wien, spielt mit.