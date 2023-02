Zeugen zu Einbruch in Getränkemarkt in Stuttgart-Ost gesucht

1 Der Unbekannte brach in den Getränkemarkt in Stuttgart-Ost ein. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein Einbrecher steigt in einen Getränkemark in Stuttgart-Ost ein und erbeutet neben Bargeld auch alkoholische Getränke sowie Fleischwaren. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein bislang unbekannter Einbrecher ist in der Nacht zum Mittwoch in einen Getränkemarkt in der Rotenbergstraße im Stuttgarter Osten eingestiegen und hat Bargeld, alkoholische Getränke sowie Fleischwaren im Wert von rund 1000 Euro erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, gelangte der Einbrecher in den Getränkemarkt, indem er kurz vor 5 Uhr die Eingangstür aufhebelte. Im Inneren nahm er das Bargeld aus der Kasse, diverse alkoholische Getränke sowie Fleischwaren an sich und flüchtete.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Zur Tatzeit trug er weiße Turnschuhe, eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover, einen schwarzen Anorak mit Kapuze sowie eine Basecap. Der Unbekannte war schlank und hatte eine schwarze Umhängetasche sowie eine Plastiktüte dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3500 bei der Polizei zu melden.