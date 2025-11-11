Geld anlegen für Jüngere: Finanzanlagen sind kein Hexenwerk

Einsteiger brauchen keine kostspieligen Berater, sollten sich aber etwas Zeit für das Thema Geldanlage nehmen. Das lohnt sich am Ende.
Die richtige Geldanlage ist vor allem für Einsteiger nicht ganz einfach. Denn schier unübersichtlich ist die Palette an Anlagemöglichkeiten. Wie sollte man sich als Anleger entscheiden bei der Abwägung zwischen Sicherheit, Risiken und Rendite-Chancen? Es kommt hinzu: Eine Vielzahl von Banken, Versicherungen und Beratern wirbt mit großen Versprechungen um den Anlagewilligen. Auch Freunde und Bekannte haben viele gute Ratschläge parat. Das kann verwirren. Viele Menschen scheuen davor zurück, sich selbst mit dem Thema zu beschäftigen und schieben Entscheidungen hinaus oder handeln dann spontan aus dem Bauch heraus.