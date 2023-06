11 Toptorjäger: Nicolas Gonzalez (li./sechs Treffer), Silas Wamangituka (neun) Foto: Baumann

Im Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld muss der VfB Stuttgart auf seine erfolgreichsten Torjäger verzichten. Wer soll sie ersetzen?









Stuttgart - Was ist eigentlich ein Mentalitätsspieler? Der Begriff ist ja schwer in Mode, auch beim VfB Stuttgart. Nach der guten Leistung im Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach (2:2) pries Sportdirektor Sven Mislintat im „Doppelpass“ bei Sport 1 am Sonntag seinen Stürmer Nicolas Gonzalez erst wieder als solchen. Als Mentalitätsspieler. Als einen, der den Unterschied macht. Der sich nicht mit hundert Prozent an Einsatz und Laufbereitschaft zufriedengibt, sondern noch mal zehn Prozent obendrauf packt.