Diese Themen sorgen am häufigsten für Beschwerden

„Gelbe Karte“ in Stuttgart

1 Auch E-Scooter sind bei den „Gelben Karten“ in Stuttgart Thema. (Symbolfoto) Foto: dpa/Christoph Soeder

Die Themen Straßen, Verkehr und Sauberkeit beschäftigen die Stuttgarter, die ihre „Gelbe Karte“ bei der Stadt einreichen, besonders. Das Ideen- und Beschwerdemanagement hat in diesem Jahr schon mehr Eingaben erhalten als 2018.

Stuttgart - Mit der „Gelben Karte“ können Stuttgarter Kritik üben und Störungen melden, Ideen vorbringen sowie Fragen und Lob loswerden. Seit 2013 steigt die Zahl der Eingaben stetig, damals waren es noch 5.045, in diesem Jahr liegt die Zahl, mit bereits 11.758 Eingaben, bereits über den Vorjahreswerten (Stand: 19. November). Die Stadt führt diese Zunahme auf eine Erweiterung der Eingabewege und eine aktive Bewerbung zurück. Außerdem sei die Bürgerbeteiligung, nicht nur in Stuttgart, gefördert worden.

Diese Themen sorgen häufig für Beschwerden

Beim Großteil der Meldungen handelt es sich um Beschwerden, insbesondere aus den Bereichen Straßen und Verkehr sowie Sauberkeit. Fragen zum Verkehrsfluss und zu Ampelschaltungen zum Beispiel im Stadtteil Fasanenhof, Müllablagerungen und Entsorgung von Sperrmüll und Laub seien in diesen Gebieten besonders häufig thematisiert worden, wie Ann-Katrin Keicher von der Stadt Stuttgart berichtet. Auch die seit diesem Jahr durch Stuttgart rollenden E-Scooter machen sich negativ bemerkbar. Hier gingen Beschwerden zum Fahrverhalten der Nutzer sowie zum Abstellen der E-Scooter im öffentlichen Raum ein.

Großveranstaltungen ziehen Meldungen nach sich

Bei den Einreichungen sei eine Häufung bei Großveranstaltungen, witterungsbedingten Anliegen sowie im Sommer an und nach Wochenenden bemerkbar. Bürger melden dann beispielsweise vermehrt Müll oder beklagen Lärm. Im Winter sind öffentliche Flächen, die geräumt und gestreut werden müssen, ein Thema.

Info

Die „Gelbe Karte“ kann per Post oder Fax an die Stadt geschickt werden, die Formulare sind im Internet abrufbar und liegen im Rathaus sowie bei jeder städtischen Dienststelle aus. Auch online kann sie direkt ausgefüllt und versende werden, zudem ist ein Anwendung in der Stuttgart App seit 2013 verfügbar. Weitere Informationen finden Sie hier.