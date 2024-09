Gelähmter Eishockeyprofi aus Stuttgart: Mike Glemser verklagt Gegenspieler – und erklärt erstmals die Hintergründe

1 Der tägliche Kampf um ein bisschen Selbstständigkeit: Mike Glemser und Lara Lindmayer in der Rehabilitationsklinik in Pforzheim. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der frühere Eishockeyprofi aus Stuttgart, der vom Hals abwärts gelähmt im Rollstuhl sitzt, fordert von dem Kontrahenten, der ihn im Februar 2023 gefoult hat, ein hohes Schmerzensgeld und Schadensersatz. Hat das Urteil Folgen für andere Sportarten?











Link kopiert



Den letzten Auftritt in der Öffentlichkeit hatte Mike Glemser im Februar 2024. Zusammen mit seiner Freundin Lara Lindmayer besuchte der frühere Eishockeyprofi ein Spiel seines Ex-Clubs SB Rosenheim, die Fans begrüßten den Mann, den das Schicksal so hart getroffen hat, mit großem Beifall und lauten Gesängen. Nun, sieben Monate später, ist Mike Glemser, der seit eineinhalb Jahren vom Hals abwärts gelähmt im Rollstuhl sitzt, wieder in den Schlagzeilen. Weil der gebürtige Stuttgarter Klage eingereicht hat – gegen den Akteur des SC Riessersee, von dem er in der Partie, die sein Leben verändert hat, gefoult worden war. Gegenüber unserer Zeitung sprach Mike Glemser nun erstmals über die Hintergründe der Klage.