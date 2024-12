Gelähmter Eishockey-Profi: Klage von Mike Glemser wird verhandelt – Ort und Termin stehen fest

1 Mike Glemser und seine Freundin Lara Lindmayer beim Besuch eines Spiels der Starbulls Rosenheim in Bietigheim. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der seit einem tragischen Unfall querschnittsgelähmte Eishockeyprofi aus Stuttgart klagt Schmerzensgeld und Schadensersatz ein. Das Datum für die Güteverhandlung steht nun – das Arbeitsgericht tagt am Ort des Unglücks.











Link kopiert



Der frühere Eishockeyprofi Mike Glemser (27) ist nach einem tragischen Unfall vom Hals abwärts gelähmt, er sitzt seither im Rollstuhl. Wie der gebürtige Stuttgarter, der mit seiner Freundin in Pforzheim wohnt, um eine lebenswerte(re) Zukunft kämpft, rückte im September diesen Jahres in den Fokus der Öffentlichkeit – als bekannt wurde, dass Glemser seinen Gegenspieler Jan-Niklas Pietsch, der ihn im Februar 2023 im Oberliga-Spiel der Starbulls Rosenheim beim SC Riessersee gefoult hat, auf Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 650 000 Euro und Schadensersatz verklagt, soweit dieser nicht durch die Berufsgenossenschaft oder andere Sozialversicherungsträger abgedeckt worden ist. Insgesamt beläuft sich der Streitwert der Klage auf 822 000 Euro. Mittlerweile ist klar, wann und wo die Verhandlung stattfinden wird.