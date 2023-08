1 Die Polizei ermittelt auf dem Kornwestheimer Friedhof wegen eines Falls von Störung der Totenruhe. Foto: Simon Granville

Kornwestheim - Wir mussten selber erst einmal googeln, was das zu bedeuten hat“, sagt die Kornwestheimer Friedhofsverwalterin Anke Hörer. In ihrer Stimme schwingt noch immer das pure Unverständnis mit, über das, was sich in der Zeit vom 19. bis 25. Dezember auf dem Friedhof an der Aldinger Straße zugetragen hat. Wie die Polizei berichtet, war auf zwei Grabstellen jeweils ein geköpftes Huhn mit den Füßen nach oben eingegraben worden. Am 25. und 27. Dezember hatten sich Grabbesucher an die Beamten gewandt. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Es geht um einen Fall von Störung der Totenruhe.